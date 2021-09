Proponowane przez Unię Europejską zmiany w regułach kapitałowych firm ubezpieczeniowych pozwolą uwolnić 120 mld EUR na wsparcie gospodarki i realizację celów klimatycznych, informuje Reuters.

- Dzisiejsze propozycje pozwolą branży ubezpieczeniowej rozwinąć się i odgrywać w pełni jej rolę w gospodarce UE – ogłosiła Mairead McGuinness, komisarz UE ds. usług finansowych.

Mairead McGuinness, fot. Bloomberg

Bruksela zaproponowała złagodzenie skutków tzw. korekty z tytułu zmienności, co miałoby osłabić wpływ krótkoterminowych zmian cen na rynkach na ocenę wypłacalności ubezpieczycieli. Chce także, aby ubezpieczyciele mogli łatwiej korzystać z preferencyjnego traktowania kapitału inwestowanego w aktywa długoterminowe, takie jak infrastruktura. Obniżone mają być także margines ryzyka oraz pieniądze potrzebne do przeniesienia działalności do innego przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej.

Zmiana reguł musi jeszcze zostać zatwierdzona przez państwa Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Komisja Europejska przewiduje, że ich wprowadzenie pozwoli uwolnić 90 mld EUR w krótkim i 30 mld EUR w dłuższym terminie.