Unijni ministrowie zajmą się wzrostem inflacji i reformą zasad budżetowych

W poniedziałek ministrowie finansów Unii Europejskiej omówią wzrost cen konsumpcyjnych, jego wpływ na płace oraz zmiany, jakie chcieliby wprowadzić w zasadach budżetowych, by wesprzeć inwestycje i zmniejszyć zadłużenie.

W ubiegłym miesiącu w 19 krajach dzielących euro inflacja wzrosła o 4,1 proc. rok do roku. Dla porównaniu we wrześniu było to 3,4 proc. Ministrowie zaczynają się obawiać, że wzrost ten może napędzić silniejszy wzrost płac, tworząc spiralę inflacyjną.

– Oczekiwaliśmy, że inflacja wzrośnie w tym roku, ale stało się to szybciej niż myśleliśmy. Widzimy poziomy, których nie obserwowano od dłuższego czasu – powiedział jeden z wysokich rangą urzędników UE.

W poniedziałek ministrowie porozmawiają również na temat reformy zasad budżetowych UE, chcąc dostosować przepisy do post-pandemicznych realiów gospodarczych.

Rządy państw strefy euro są podzielone co do zakresu koniecznych zmian. Południowe kraje Unii są bardziej chętne do złagodzenia zasad redukcji długu i nadania specjalnego statusu inwestycjom niż kraje północne.