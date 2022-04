Unimot uruchamia import oleju napędowego przez terminal w Danii

Unimot zaznaczył, że wynajął w terminalu trzy zbiorniki o łącznej pojemności 127 tys. m sześc. i będą one do dyspozycji firmy od 15 kwietnia 2022 r. Umowa na korzystanie zbiorników została zawarta na rok, z możliwością jej przedłużenia. Natomiast pierwsze dostawy o wolumenie 70 tys, m sześc. diesla dotrą do terminala w dniach 17-21 kwietnia - poinformowała firma.

Unimot podkreślił, że głębokowodny terminal Gulfhavn umożliwia wyładunek oleju napędowego z największych tankowców przypływających do Europy z innych kierunków niż Rosja oraz dalszy transport paliwa do Polski, a także – w razie potrzeby – do wszystkich innych portów w basenie Morza Bałtyckiego.

"Maksymalna dywersyfikacja kierunków dostaw surowców jest naszym priorytetem już od jakiegoś czasu, a zbrojna agresja Rosji na niepodległą Ukrainę tylko przyspieszyła ten proces. Wynajęcie terminala w Danii i uruchomione dostawy, to duży krok do całkowitego uniezależnienia się od importu oleju napędowego z Rosji" - podkreślił prezes Unimotu Adam Sikorski, cytowany w komunikacie spółki. Jak zaznaczył, "terminal będzie mógł być udostępniany również innym podmiotom, które będą chciały go wykorzystać w celu sprowadzenia do Europy diesla z innego kierunku niż rosyjski".

Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego za 2020 r., import oleju napędowego z Rosji zaspokoił ponad 16 proc. krajowe zużycia tego paliwa.

W ocenie firmy, możliwości przeładunkowe terminala pozwalają na zaspokojenie w pełni potrzeb importowych oleju napędowego do Polski oraz stworzą dodatkowe możliwości handlowe. Grupa Unimot poszukuje kolejnych alternatywnych źródeł dostaw surowców, by móc jak najszybciej uniezależnić się od importu surowców z Rosji - zaznaczyła firma.

Unimot to firma notowana na GPW, działająca na rynku hurtowym oleju napędowego i detalicznym pozostałych paliw płynnych, zarówno w Polsce jak i za granicą. Unimot ma sieć stacji paliw Avia, rozwija także segment fotowoltaiki i inwestuje w OZE. W ramach realizacji środków zaradczych KE przy przejmowaniu Lotosu przez PKN Orlen Unimot za co najmniej 450 mln zł ma kupić kolei obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale. W ramach umowy z amerykańską firmą NuScale Unimot poszukuje też potencjalnych klientów dla technologii jądrowej SMR NuScale.