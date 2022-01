United Airlines: aktualnie około 3 tys. pracowników przechodzi COVID-19

United Airlines to jeden z największych amerykańskich przewoźników zatrudniający około 48 tys. pracowników. Posiada w swojej flocie 780 maszyn, które odwiedzają ponad 370 portów na całym świecie.

We wtorek Scott Kirby, dyrektor generalny linii lotniczej, poinformował, że w tej chwili zainfekowanych koronawirusem jest około 3 tys. osób związanych z United Airlines. W notatce wysłanej do pracowników, dodał on, że w najbliższym czasie planowane są redukcje w harmonogramie lotów.