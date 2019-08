Uniwersytet Coventry ma we Wrocławiu rok spóźnienia

We wrześniu 2020 r. rozpoczną się wykłady we wrocławskiej filii brytyjskiej uczelni. To pierwszy zagraniczny uniwersytet w Polsce.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło plany otwarcia filii Uniwersystetu Coventry we Wrocławiu.

„Jest to wynik sześciomiesięcznego procesu aplikacyjnego, w ramach którego resort oceniał wiarygodność i potencjał uczelni przed wydaniem zgody. W rezultacie Uniwersytet Coventry jako pierwsza zagraniczna uczelnia w Polsce we wrześniu 2020 r. ruszy z wykładami” – brzmi komunikat uniwersytetu.

Założony w 1843 r. Uniwersytet Coventry znajduje się w gronie 100 najlepszych uczelni w Europie pod względem jakości i warunków nauczania, a także w pierwszej trójce w Europie w kategorii relacje ze studentami.

Filia będzie kształcić w systemie brytyjskim po angielsku. Zaoferuje stacjonarne i zaoczne studia licencjackie początkowo dla ok. 300 studentów na kierunkach, które uznano za najbardziej rozwojowe na Dolnym Śląsku: zarządzanie i przywództwo w biznesie, cyberbezpieczeństwo oraz IT, a także hotelarstwo i turystyka. Portfel kursów będzie rozszerzany o kwalifikacje magisterskie, MBA i inne profile zawodowe.

Rok temu Uniwersytet Coventry ogłosił, że wchodzi do Wrocławia i miał ruszyć już jesienią tego roku. Jednak procesy formalno-prawne zajęły dłużej niż było wcześniej zakładane.

- Otwarcie kampusu Coventry University we Wrocławiu to projekt pionierski. Przedstawiciele uczelni musieli przetrzeć szlak i poradzić sobie z wyzwaniami, z jakimi nikt do tej pory nie miał do czynienia. Cieszę się, że podeszli do tego z wielką determinacją udowadniając, jak bardzo zależy im na obecności w naszym mieście – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Wrocław wygrał projekt Coventry University z Warszawą, Gdańskiem, Krakowem, Poznaniem i Katowicami.