UOKiK: 3,5 mln zł kary dla Comfort Med+ za łamanie praw konsumentów

3,5 mln zł kary dla Comfort Med+ za łamanie praw konsumentów na pokazach handlowych i podczas prezentacji produktów - poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak czytamy w komunikacie, spółka Comfort Med+ z Wysogotowa na dużą skalę organizuje pokazy handlowe, sprzedając na nich m.in. urządzenia masujące, naczynia, odkurzacze. O nieprawidłowościach informowali klienci oraz Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z Łodzi.



"Zebrany podczas postępowania materiał dowodowy potwierdził, że spółka Comfort Med+ stosowała nieuczciwe praktyki rynkowe. Wprowadzała konsumentów w błąd i utrudniała im odstąpienie od umowy zawartej na pokazie" – mówi cytowany w informacji prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Wskazał też, że Urząd ma nagrania rozmów telefonicznych matki samotnie wychowującej dziecko, której przedstawiciele Comfort Med+ próbowali wmówić, że nie ma prawa w ustawowym terminie odstąpić od umowy na 8500 zł. "Takie postępowanie jest nie tylko bezprawne, ale także niemoralne" - podkreślił prezes.



Jak wynika z informacji UOKiK, spółka zapraszała konsumentów na pokazy telefonicznie. "Telemarketerzy przedstawiali jednak cel spotkania w fałszywym świetle. Mówili np. o promocji zdrowego trybu życia czy nowej sieci sklepów RTV i AGD, w ramach której można dostać atrakcyjny prezent. Nie wspominali, że podczas prezentacji prowadzona będzie sprzedaż. Konsumenci byli wprowadzani w błąd także w czasie pokazów. Przedstawiciele firmy chwalili się rzekomą współpracą ze sponsorami oraz posiadaniem placówek rehabilitacji powypadkowej i salonów ze sprzętem rehabilitacyjnym, które w rzeczywistości nie istniały. Celem takiego przekazu było nadanie spółce prestiżu i wzbudzenie zaufania do niej" - czytamy.



Jak twierdzi Chróstny, Comfort Med+ udzielał też nieprawdziwych informacji konsumentom, którzy chcieli odstąpić od umowy zawartej na pokazie. Zgodnie z prawem można to zrobić w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów (poza wydatkiem na odesłanie zakupów). Tymczasem przedstawiciele spółki twierdzili w rozmowach telefonicznych, że nie ma takiej możliwości np. z powodu otrzymania upominku od „sponsora” czy zakupu sprzętu poprawiającego stan zdrowia. Jako „wyraz dobrej woli” proponowali zawarcie aneksu – rezygnację z części zakupów czy prezentów i obniżenie kwoty do zapłaty" - wyjaśnia prezes UOKIK.



W informacji wskazano, że konsumenci, którzy odstąpili od umowy i odesłali zakupy, byli obciążani kosztami rzekomego zmniejszenia ich wartości. W większości przypadków Comfort Med+ wzywał ich do zapłaty odszkodowania w wysokości 40 proc. ceny. Tymczasem konsumenci skarżyli się, że nawet nie rozpakowali zakupów albo że dostali produkty, które były używane przez handlowców podczas pokazu, aby zademonstrować ich właściwości.



Kara dla Comfort Med+ to ponad 3,5 mln zł (3 527 910 zł). Spółka musi także natychmiast przestać stosować zakwestionowane praktyki, a po uprawomocnieniu decyzji Prezesa UOKiK - powiadomić o niej konsumentów.