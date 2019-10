UOKiK apeluje do 10 firm telekomunikacyjnych, by rzetelnie informowały o cenie usług

Prezes UOKiK zaapelował do 10 firm telekomunikacyjnych, by rzetelnie informowały o rzeczywistej cenie usług, podał Urząd w komunikacie. Na firmy, które nie dostosują się do tego zalecenia, mogą zostać nałożone kary nawet do 10 proc. rocznego obrotu.

Według urzędu prezentowanie cen po rabacie, zamiast cen podstawowych, to bardzo powszechna praktyka. Dlatego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zaapelował do 10 firm telekomunikacyjnych, by zmieniły sposób prezentowania cen w materiałach reklamowych, na stronach internetowych lub w rozmowach sprzedażowych, i przede wszystkim prezentowały podstawową cenę usługi.



Chodzi o takie firmy jak: Cyfrowy Polsat, ITI Neovision, Multimedia Polska, Netia, Orange, P4, Polkomtel, T-Mobile, UPC, Vectra.



"Konsument powinien już w przekazie marketingowym otrzymywać jasną i czytelną informację o cenie. Musi być świadomy warunków usługi, bez konieczności szukania informacji, dlatego przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni prezentować ceny podstawowe. Jeśli będą podawali również cenę po rabacie, powinni jasno o tym poinformować" – zaznaczył, cytowany w w poniedziałkowym komunikacie, prezes UOKiK Marek Niechciał.



UOKiK zwraca uwagę, że reklamy telewizyjne, internetowe i radiowe, a także strony www firm, najczęściej eksponują bardzo atrakcyjne ceny usług. "Po przeczytaniu szczegółów, zapisów drobnym drukiem, okazuje się, że są to ceny zaniżone; konsument może je uzyskać dopiero po rabacie, gdy zgodzi się na marketing lub wybierze e-fakturę" - czytamy.



W niektórych przypadkach, jak dodano, rabat za e-fakturę jest też uzależniony od terminowych płatności. Np. w reklamach telewizyjnych dodatkowe warunki umieszcza się na dole ekranu, często są nieczytelne i widoczne przez tak krótki czas, że przeciętny konsument nie jest w stanie ich przeczytać - napisano.



Urząd podkreśla, że przy zawieraniu umowy firmy powinny informować konsumentów, że nieudzielenie określonych zgód lub ich wycofanie będzie się wiązało z wyższymi opłatami.



"Liczymy na to, że przedsiębiorcy pozytywnie odpowiedzą na nasz apel i zmienią sposób prezentowania cen. Skorzystają na tym konsumenci, którzy będą od początku jasno informowani, kiedy i za co zapłacą. Ważne jest, żeby każdy miał rzetelną informację o warunkach oferty" - wskazał wiceszef UOKiK Tomasz Chróstny. Dodał, że jeśli firmy telekomunikacyjne nie dostosują się do tego w wyznaczonym terminie, urząd podejmie decyzję o wszczęciu postępowań. "Mogą się one zakończyć karą nawet do 10 procent rocznego obrotu" – wskazał.



Urząd wysłał listy do przedsiębiorców i dał im czas do 31 grudnia 2019 roku na dostosowanie się do zaleceń.