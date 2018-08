UOKiK: Goldsaver naruszył interesy konsumentów

UOKiK wydał dwie decyzje dotyczące spółki Goldsaver, która oferuje kupno złota inwestycyjnego - poinformował Urząd. Dodano, że pierwsza z decyzji dotyczy uznania za niedozwolone czterech postanowień stosowanych przez spółkę, a w drugiej UOKiK stwierdził naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Zobacz więcej Siedziba UOKiK fot. TR, Puls Biznesu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w środowym komunikacie, że wszczął postępowania przeciwko spółce Goldsaver w grudniu 2017 r. Jedno z nich dotyczyło praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, drugie uznania klauzul za niedozwolone. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Goldenmark, prowadzącej działalność na rynku obrotu metalami szlachetnymi, w skład której wchodzi jeszcze grupa spółek występujących pod nazwą "Mennica Wrocławska".



"Jednocześnie, po zawiadomieniu UOKiK, działalność przedsiębiorcy pod kątem przestrzegania prawa bankowego sprawdza prokuratura (sygn. PO II Ds. 32.2017). Niezależnie od tego zawiadomienia urząd przeanalizował i zakwestionował postanowienia w regulaminie sklepu internetowego Goldsaver. Efektem są dwie decyzje" - czytamy w komunikacie.



Jak przekazał urząd, pierwsza z decyzji dotyczy uznania za niedozwolone czterech postanowień stosowanych przez spółkę.



"Urząd zakwestionował m.in., że w niektórych sytuacjach konsument może nie mieć pewności co do kursu złota zastosowanego przy dokonywaniu zakupu przez konsumenta. Trzy kolejne klauzule dotyczą wyłączenia odpowiedzialności Goldsaver za brak funkcjonowania sklepu internetowego w przypadku +awarii sprzętu+, +niedozwolonej ingerencji osób trzecich+, "czasowej niemożności korzystania ze sklepu+ i +niedozwolonego poboru danych przez osoby nieuprawnione+" - wskazał UOKiK. Jednocześnie podkreślił, że odpowiedzialność za takie zdarzenia, co do zasady, ponosi przedsiębiorca w ramach ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, "dlatego jej ograniczenia uznano za niedopuszczalne i zakazano stosowania postanowień umownych przewidujących taką możliwość".



W drugiej decyzji urząd stwierdził naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez Goldsaver.



"Przy zakupie złota spółka informowała konsumenta jedynie o przeliczeniu i zaksięgowaniu wpłaty, a w ciągu trzech dni przysyłała mu maila potwierdzającego zawarcie umowy. Brak było informacji o tym, według kursu złota, z którego momentu przedsiębiorca realizował zakup - czy stosował kurs z momentu przeliczenia, zaksięgowania, czy może po wysłaniu lub przed wysłaniem wiadomości elektronicznej? Tym samym dawało to Goldsaver możliwość korzystnego dla siebie przeliczania wartości transakcji kosztem konsumenta, który nie miał pewności, czy kupi kruszec po oczekiwanym przez siebie kursie" - wyjaśnił UOKiK.



Urząd przekazał, że w trakcie postępowań spółka zmieniła wszystkie praktyki zakwestionowane przez UOKiK. "Obie decyzje nie są prawomocne, spółka odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - napisano.



UOKiK podał, że w gestii prokuratury pozostaje natomiast sprawdzenie, "czy Goldsaver działa zgodnie z prawem oraz czy umowy zawierane z klientami, dotyczące nabywania i przechowywania złota są prawidłowo realizowane pod kątem bezpieczeństwa zgromadzonych środków, należących do konsumentów".



"Po raz kolejny przestrzegamy przed tzw. inwestycjami alternatywnymi. Mogą to być różnego rodzaju +pakiety inwestycyjne+, +świadectwa uczestnictwa+, kryptowaluty, metale i kamienie szlachetne. Choć kuszą obietnicą szybkiego i łatwego zysku, to bardzo często okazuje się, że podmioty w ogóle nie posiadają oferowanych dóbr. Bądźmy szczególnie ostrożni w takich sytuacjach" – przestrzega, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Marek Niechciał.