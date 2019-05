UOKiK nadal ma zastrzeżenia do przejęcia Multimedia Polska przez Vectrę

Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów wystosował zastrzeżenia do przejęcia przez firmę Vectra kontroli nad Multimedia Polska, poinformował w środę UOKiK. Według regulatora koncentracja może ograniczać konkurencję na rynku.

Jak czytamy w komunikacie, "ze względu na możliwe zagrożenie dla konkurencji postępowanie zostało skierowane do drugiego etapu". Dodano, że Urząd musiał zbadać rynki, na które koncentracja wywiera wpływ oraz zbadać udziały Vectry i Multimediów Polska na rynku telewizji kablowej oraz dostępu do internetu.



"Nasze analizy wskazują, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na dwóch rynkach: dostępu do płatnej telewizji w 21 miastach w Polsce i internetu stacjonarnego w 29 miejscowościach. Dlatego przedstawiliśmy Vectrze zastrzeżenia do koncentracji" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes UOKiK Michał Holeksa.



Zaznaczono, że "w sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji w wyniku dokonania koncentracji, prezes UOKiK przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec planowanej transakcji". Podkreślono jednocześnie, że "zastrzeżenia zawierają uzasadnienie i nie przesądzają o końcowym rozstrzygnięciu postępowania".



UOKiK przypomniał, że zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mają 14 dni na odniesienie się do zastrzeżeń. Ten termin może zostać wydłużony na ich wniosek o kolejne dwa tygodnie.