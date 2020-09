UOKiK nałożył kary za koncentrację bez zgody Urzędu i brak współpracy

UOKiK nałożył na AmeriGas Polska karę 730 tys. zł za to, że nie notyfikowała koncentracji, a na Linde Gaz Polska 120 tys. zł za brak współpracy z Urzędem w toku postępowania - poinformował Urząd w komunikacie.

Jak podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, AmeriGas Polska przejęła kontrolę nad Centrum Dystrybucji Gazu w Gdyni bez uzyskania wcześniejszej zgody Prezesa UOKiK, mimo że przedsiębiorca miał taki obowiązek. Spółki zawarły umowę zastawu, która gwarantowała AmeriGas dodatkowe uprawnienia, dzięki którym mogła ona wywierać wpływ na kluczowe decyzje dotyczące zarządzania Centrum Dystrybucji Gazu. Zawarcie umowy zastawu na akcjach lub udziałach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie wymaga uzyskania zgody Prezesa UOKiK pod warunkiem, że przedsiębiorca nie będzie wykonywał praw z tych akcji lub udziałów (z wyjątkiem prawa do ich sprzedaży). Natomiast AmeriGas korzystało z tych uprawnień np. blokując sprzedaż zorganizowanej części mienia Centrum Dystrybucji Gazu, które następnie zostało częściowo nabyte przez AmeriGas.



"Spółka AmeriGas nie zgłosiła Urzędowi faktu dokonania koncentracji, dowiedzieliśmy się o tym z innych źródeł. Firma miała świadomość istnienia takiego obowiązku, gdyż w innej sprawie występowała o zgodę Prezesa Urzędu – wtedy przepisy były jasne dla przedsiębiorcy. Spółka w mojej opinii działała od początku umyślnie, łamiąc w ten sposób obowiązujące przepisy prawa chroniące konkurencję na rynku. W tej sprawie nie znalazłem żadnych okoliczności łagodzących i zdecydowałem o nałożeniu sankcji finansowej" -poinformował – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny cytowany w komunikacie. Kara nałożona na AmeriGas wyniosła 730 tys. zł.



Urząd wskazał, że zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do Prezesa UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Kara za niezgłoszenie zamiaru koncentracji wynosi do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Samodzielnie przeprowadzenie koncentracji bez uzyskania zgody jest naruszeniem przepisów ustawy antymonopolowej.



Jak podano, kolejna decyzja nakładająca karę finansową dotyczy spółki Linde Gaz Polska w Krakowie, która nie udzieliła żądanych przez UOKiK informacji. Oceniając jedną ze zgłoszonych spraw z zakresu koncentracji na rynku ciekłego dwutlenku węgla, Prezes Urzędu zdecydował o przeprowadzeniu badania rynku i skierował pytania do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w tym obszarze. Zgodnie z prawem, są oni zobowiązani do przekazania wszelkich koniecznych informacji i dokumentów w przeciwnym razie narażają się na sankcję finansową. Według UOKiK Linde Gaz nie udzieliło odpowiedzi w wyznaczonym terminie, wpłynęła ona dwa miesiące później. W związku z tym Prezes UOKiK wszczął postępowanie w sprawie nałożenia kary. Sankcja nałożona na przedsiębiorcę wyniosła 120 tys. zł.



"Celem badania rynku jest ocena stanu konkurencji i koncentracji. Gromadzimy dane niezbędne do określenia m.in. pozycji rynkowej uczestników koncentracji i ich konkurentów, poznajemy także opinie innych podmiotów działających na rynku. To przedsiębiorcy posiadają największą wiedzę o tym, jakie występują problemy, jak wyglądają relacje z konkurentami i powinno im zależeć na współpracy z Urzędem" - uzasadnił swoją decyzję prezes Urzędu.