UOKiK: sprawdzane są wszystkie sygnały o wykorzystywaniu trudnej sytuacji uchodźców z Ukrainy

Sprawdzane są wszystkie sygnały dotyczące wykorzystywania trudnej sytuacji uchodźców z Ukrainy - powiedziała PAP rzecznik prasowy UOKiK Małgorzata Cieloch. Sprawdzamy je pod kątem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, np. wprowadzania w błąd.

Na początku marca biuro Rzecznika Praw Obywatelskich informowało, że do RPO docierały skargi, że niektóre kantory wymiany walut i banki wstrzymują skup hrywny. "Niektóre podmioty oferują bardzo niekorzystny kurs wymiany, co może być postrzegane jako swego rodzaju lichwa" - podało wówczas biuro RPO, dodając że rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się w tej spawie do premiera i prezesa NBP.