UOKiK sprawdzi marże pośredników i sieci handlowych w przypadku owoców i warzyw

UOKiK skontroluje poziom marż i mechanizmy cenowe, jakie działają od sieci handlowych, poprzez pośredników do producentów na rynku owoców i warzyw - poinformował we wtorek szef Urzędu Tomasz Chróstny. Dodał, że ma to pozwolić m.in. wykryć nieuczciwe praktyki stosowane w tym obrocie.

Prezes UOKiK wraz z ministrem rolnictwa Grzegorzem Pudą informowali na wtorkowej konferencji prasowej o działaniach, jakie mają zostać podjęte, by przeciwdziałać nieuczciwym praktykom i wykorzystaniu nieuczciwej przewagi kontraktowej na rynku owoców i warzyw.

Tomasz Chróstny Chróstny poinformował, że Urząd sprawdzi, jaki jest poziom marż i jakie działają mechanizmy cenowe między sieciami handlowymi, pośrednikami a producentami rolnymi i "kto w rzeczywistości osiąga korzyści". UOKiK wyjaśnił, że pracownicy Inspekcji Handlowej sprawdzą ceny jabłek, borówek, ziemniaków i kapusty na poszczególnych szczeblach obrotu. Kontrola będzie schodziła "w dół" i rozpocznie się od sklepu sieci handlowej, poprzez kolejne podmioty pośredniczące, aż do producenta rolnego. Chróstny zaapelował do rolników i producentów, by ci informowali UOKiK o stosowanych wobec nich nieuczciwych praktykach. Podkreślił, że dzięki takim sygnałom Urząd może przyjrzeć się sprawie, zlecić kontrolę, a nawet uzyskać zgodę od sądu na przeszukanie. Zwrócił uwagę, że UOKiK może skutecznie dochodzić praw producentów, co potwierdzają postępowania wobec największych graczy na rynku. Urząd poinformował, że dla osób działających w branży rolno-spożywczej uruchomiono specjalny formularz, za pomocą którego można zgłaszać nieprawidłowości. Dostępny jest on na stronie: https://ankieta.uokik.gov.pl/formularz-zgloszenie-przewaga/.

