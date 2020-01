UOKiK wydał decyzje ws. pośrednika finansowego Piotr Kopczyński Twoje Finanse

Prezes UOKiK wydał dwie decyzje kwestionujące praktyki i postanowienia w zawieranych umowach pośrednika finansowego Piotr Kopczyński Twoje Finanse, poinformował w piątek UOKiK. Firma m.in. proponowała konsumentom pożyczki, które nie odpowiadały ich potrzebom i przekraczały możliwości spłaty.

UOKiK w komunikacie przekazał, że w maju 2018 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzegał przed pośrednikiem finansowym Piotr Kopczyński Twoje Finanse. Działał on na Dolnym Śląsku w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Oleśnicy i Oławie.



"Narażał klientów na duże straty finansowe, zatajając np. to, że pobierał wynagrodzenie za pośrednictwo" - czytamy w komunikacie. UOKiK otrzymywał skargi konsumentów, które dały podstawę do wszczęcia dwóch postępowań – w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz uznania klauzul za niedozwolone.



"Po analizie dowodów uznaliśmy, że ten pośrednik finansowy działał umyślnie i kierował się zyskiem. Im wyższa pożyczka, tym więcej zarabiał na opłatach, dlatego mogło mu zależeć na tym, aby kredytobiorca pożyczył więcej niż mógł spłacić. Kredytodawcy, z którymi współpracował, gdy dowiadywali się o takiej praktyce – zrywali współpracę" - powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.



Jak podał UOKiK, Piotr Kopczyński Twoje Finanse swoje usługi reklamował hasłami: "Bank odmówił Ci kredytu? Przyjdź do nas", "Niskie raty, najtańsze oferty bez BIK", "Bez ograniczeń wieku, Bez ukrytych opłat, Bez poręczycieli", "Przyspieszona procedura". Zdaniem urzędu, takie hasła wprowadzały w błąd, ponieważ sugerowały, że każda osoba - nawet z negatywną historią kredytową - otrzyma pożyczkę, a pośrednik nie bada ryzyka kredytowego.



Urząd stwierdził również, że Piotr Kopczyński Twoje Finanse proponował konsumentom pożyczki, które nie odpowiadały ich potrzebom i przekraczały możliwości spłaty.



"Np. jedna z konsumentek poinformowała UOKiK, że wnioskowała o 1,5 tys. zł, a umowa opiewała na prawie 16 tys. zł. Wiele osób było zaskoczonych dużo wyższymi kwotami, których nie byli w stanie spłacić. Pracownicy pośrednika nakazywali konsumentom wpłacać pieniądze z przyznanego kredytu na wskazane konto i albo nie wyjaśniali dlaczego trzeba to zrobić, albo sugerowali, że to pomniejszy zadłużenie. Tym samym wprowadzali w błąd" - czytamy.



UOKiK zakwestionował również obowiązek podpisania przez konsumenta oświadczenia o uznaniu długu. Zdaniem urzędu, było to niepotrzebne i niezgodne z prawem. Mogło zniechęcić wiele osób do dochodzenia swoich praw.



Jak przekazano w komunikacie, pracownicy firmy Piotr Kopczyński Twoje Finanse wystawiali też weksle bez obowiązkowej klauzuli "nie na zlecenie".



"Weksel umożliwia wydanie nakazu zapłaty bez rozprawy sądowej. Jednak musi mieć obowiązkowy napis +nie na zlecenie+, który chroni konsumenta przed tzw. indosowaniem, czyli przeniesieniem uprawnień z takiego weksla na inną osobę. Jest to nie tylko obwiązek kredytodawcy, ale zgodnie z dobrym obyczajem – także pośrednika finansowego. Takiego napisu zabrakło na wekslach firmy Piotr Kopczyński Twoje Finanse" - podkreślił Niechciał.



Wątpliwości urzędu wzbudziły również postanowienia, na podstawie których m.in. konsument miał zapłacić wynagrodzenie. Jednak nie określały jego wysokości i zasad ustalania.



UOKiK przekazał, że Piotr Kopczyński Twoje Finanse zawiesił działalność. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i stosowanie klauzul niedozwolonych prezes UOKiK nałożył karę ponad 95 tys. zł (95 177 zł). Klienci tego pośrednika finansowego otrzymają listy, z których dowiedzą się, jakie klauzule zostały uznane za niedozwolone. Ponadto odda konsumentom weksle i opublikuje w dzienniku regionalnym informację o decyzji UOKiK. Przedsiębiorca odwołał się do sądu.