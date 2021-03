Upadek of Greensill Banku może drogo kosztować Deutsche Bank i Commerzbank

Dwa największe banki Niemiec będą musiały wpłacić najwięcej aby uzupełnić fundusze zabezpieczające depozyty w niemieckich bankach po tym jak uszczupli je upadek Greensill Banku.

Informowaliśmy we wtorek, że niemiecki nadzór finansowy BaFin złożył w sądzie w Bremie wniosek o ogłoszenie niewypłacalności Greensill Banku. Do 2014 roku, kiedy przejął go australijski bankier inwestycyjny Lex Greensill, nosił on nazwę NordFinanz Bank i oprócz przyjmowania depozytów zajmował się udostępniania krótkoterminowego kapitału pracującego.

We wtorek BaFin ogłosił, że fundusze zabezpieczające depozyty mają wypłacić pieniądze depozytariuszom Greensill Banku. Bloomberg dowiedział się, że wartość niezabezpieczonych depozytów w tym banku to ok. 3 mld EUR, z czego jedną trzecią ma pokryć fundusz obowiązkowych ubezpieczeń depozytów, a pozostałą część fundusz dobrowolnych ubezpieczeń. Fundusz obowiązkowych ubezpieczeń miał 3 mld EUR na koniec 2019 roku, wynika z danych Europejskiego Nadzoru Bankowego. Dwa największe niemieckie banki będą musiały dokonać największych wpłat uzupełniających fundusze zabezpieczające depozyty i będzie to trwało kilka lat, przyznał Manfred Knof, prezes Commerzbanku. Przypomniał, że to jego bank wraz z Deutsche Bankiem i HVB, należącym do Unicredit, są największymi płatnikami funduszy.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗