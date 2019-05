Uproszczenie dla pożyczek w grupie

Od 1 stycznia obowiązują istotne zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych.

MAJA SELIGA-KRET, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJASp. z o.o. DOMINIK RUTA, konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. Jedną z nich jest wprowadzenie instytucji tzw. bezpiecznej przystani (ang. safe harbour), m.in. w zakresie pożyczek udzielanych między podmiotami powiązanymi. Co to oznacza w praktyce?. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami podatnicy są zobowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych w przypadku, gdy wartość transakcji jednego rodzaju z podmiotami powiązanymi przekracza określone progi. W przypadku transakcji finansowych próg ten wynosi 10 mln zł. Oznacza to,...