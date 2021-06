URE: dyspozycyjnych źródeł prądu będzie mniej, wymusi to nowe rozwiązania rynkowe

Potencjał wytwórczy dyspozycyjnych źródeł energii elektrycznej w nadchodzących latach spadnie; nowa struktura źródeł wymusi wprowadzenie i rozwój nowych rozwiązań rynkowych - wynika z analizy URE dot. wytwórców energii elektrycznej do 2034 r.

Zgodnie z deklaracjami wytwórców, do 2034 r. planują oddać do eksploatacji łącznie ponad 14,2 GW nowych mocy. Jedna trzecia z nich - 4,8 GW to wiatraki na morzu, kolejna jedna trzecia to gaz - 4,4 GW, a niemal jedna piąta - 2,8 GW - to fotowoltaika. Prezes URE zauważa jednocześnie, że wszystkie planowane do oddania od 2024 r. inwestycje - na ponad 9 GW - nie mają zapewnionego finansowania, co stawia pod dużym znakiem zapytania realność ich realizacji w planowanej skali i terminie.