We wrześniu wzrósł wskaźnik aktywności sektora usług amerykańskiej gospodarki, informuje Reuters.

Wskaźnik ISM wzrósł w ubiegłym miesiącu do 61,9 proc. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa prognozowali, że spadnie do 60 proc. W sierpniu wynosił 61,7. Odczyt powyżej 50 oznacza wzrost aktywności.

Reuters zauważa, że Amerykanie coraz więcej wydają na usługi niż na dobra, co świadczy o normalizacji sytuacji gospodarczej. Wskaźnik nowych zamówień w sektorze usług wzrósł we wrześniu do 63,5 z 63,2 w sierpniu. Wskaźnik cen płaconych przez branżę usług wzrósł do 77,5 z 75,4. Według Reutersa potwierdza to wcześniejsze sygnały, że wysoka inflacja może utrzymać się do końca roku.