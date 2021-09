Wstępne wrześniowe odczyty indeksów PMI dla amerykańskiego sektora przemysłowego i usługowego były niższe niż w sierpniu, pisze Reuters.

Indeks PMI dla przemysłu spadł z 61,1 pkt w sierpniu do 60,5 pkt we wrześniu. Analitycy spodziewali się odczytu na poziomie 61,5 pkt.

W przypadku sektora usług indeks PMI spadł z 55,1 pkt do 54,4. pkt Analitycy oczekiwali odczytu na poziomie 55 pkt. To najgorszy wynik od 14 miesięcy.

Wspólny indeks, który bada aktywność w usługach i przemyśle, spadł miesiąc do miesiąca z 55,4 do 54,5, co jest najniższym odczytem od września 2020 roku.

Amerykańskie firmy wciąż zmagają się z niedoborami surowców i siły roboczej w warunkach wzmożonego popytu. Negatywny wpływ na łańcuchy dostaw wywierają także rosnąca liczba przypadków koronawirusa w wariancie Delta i wąskie gardła w chińskich portach.