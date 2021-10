Amazon poinformował w poniedziałek, że planuje zatrudnić 150 tys. pracowników sezonowych w Stanach Zjednoczonych w okresie świątecznym. Gigant e-commerce przygotowuje się do trudnego czasu naznaczonego zakłóceniami w łańcuchach dostaw, pisze Reuters.

Plan zatrudnienia Amazona pojawia się podczas poważnego niedoboru siły roboczej i wzmożonej aktywności związkowej w Stanach Zjednoczonych, co doprowadziło do tego, że firmy podnoszą płace, aby przyciągnąć pracowników. We wrześniu gigant e-commerce zdecydował się zwiększyć średnią pensję początkową w macierzystym kraju do ponad 18 USD za godzinę.

Czynnikiem, który w znaczący sposób wpłynie na realizację zamówień w okresie świątecznym, są także zakłócenia w łańcuchach dostaw. W ubiegłym roku zatrudniono dodatkowe 100 tys. osób, a w bieżącym liczba ta wzrośnie do 150 tys.

Stany, w których nowa siła robocza będzie najbardziej potrzebna, to Arizona, Kalifornia, Kolorado, Floryda, Georgia i Illinois. Pracownicy sezonowi mogą liczyć na powitalną premię w wysokości do 3 tys. USD oraz do 3 USD dodatku do podstawowej stawki godzinowej w zależności od preferowanych zmian.