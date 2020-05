W kwietniu 2020 r. zatrudnienie w sektorze prywatnym w Stanach Zjednoczonych spadło o 19520 tys. miejsc pracy, wynika zaprezentowanych w piątek danych przez Departament Pracy.

Mediana prognoz ekonomistów zakładała spadek o 21050 tys. wobec zniżki o 842 tys. miesiąc wcześniej po korekcie z -713 tys.

Z kolei zatrudnienie w sektorze pozarolniczym zmniejszyło się o 20500 tys. etatów. W tym przypadku oczekiwano spadku o 22000 tys. wobec spadku o 870 tys. w marcu po korekcie z -701 tys.

W efekcie stopa bezrobocia wzrosła w kwietniu do 14,7 proc. To wynik lepszy od założeń rynku, które kształtowały się na poziomie 16 proc. wobec 4 proc. miesiąc wcześniej. To najwyższy poziom wskaźnika od drugiej wojny światowej.

Płaca godzinowa wzrosła w ujęciu miesięcznym o 4,7 proc., zaś w rocznym o 7,9 proc. Ekonomiści spodziewali się wzrostu odpowiednio o 0,3 i 3,3 proc. wobec zwyżki o 0,5 i 3,3 proc. miesiąc wcześniej.

Natomiast średnia długość tygodnia pracy wyniosła 34,2 godz., przy prognozie 33,7 godz. i 34,2 godz. w marcu.