W ramach izolacji Iranu na międzynarodowym rynku ropy, Departament Sprawiedliwości USA, zamierza przejąć około 2 mln baryłek surowca znajdującego się na pokładzie statku Achileas.

Rozkaz przejęcia surowca znajdującego się na pokładzie statku płynącego pod banderą Liberii, został wydany jeszcze w czasie rządów Donalda Trumpa. Waszyngton zaostrzył sankcję wobec Iranu, chcąc zakończyć program nuklearny tego kraju oraz powstrzymać ingerencję Teheranu w inne kraje Bliskiego Wschodu..

Według danych Bloomberga, w grudniu 2020 r. Iran wydobywał około 2 mln baryłek ropy dziennie. To zaledwie połowa tego, co produkował, zanim Trump opuścił porozumienie nuklearne i zaostrzył sankcje. Obecnie jedynie 10 proc. wydobywanego surowca jest eksportowane, trafia on w większości do Chin.

Kristian Helgesen

USA już wcześniej próbowały przejąć irańską ropę. W zeszłym roku przechwycono statki, które, jak twierdzono, przewoziły benzynę z Islamskiej Republiki do Wenezueli.

Wiele statków opuszczających Iran wyłącza transpondery. Utrudnia to ich śledzenie i obliczanie poziomu eksportu tego kraju.