Lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer powiedział, że jest postęp w negocjacjach z Republikanami. Wyraził nadzieję, że do czwartku rano uda się wypracować porozumienie w sprawie limitu zadłużenia USA.

W środę Republikanie z Senatu zaproponowali Demokratom, że zgodzą się na zwiększenie limitu zadłużenia o konkretną kwotę, zapewniając wypłacalność USA do grudnia.

Sekretarz skarbu Janet Yellen ostrzegała wcześniej, że pieniądze skończą się 18 października i USA grozi niewypłacalność. Rynki obawiały się, że sprawa limitu zadłużenia może przeciągać się do ostatniej chwili. Ekonomiści przypominali, że w 2011 roku doprowadziło to do obniżenia ratingu USA.

- Będziemy spłacać nasze długi, mamy dwa miesiące na ocenę, co mamy zrobić dalej – powiedział senator Bernie Sanders, szef komisji budżetowej Senatu.