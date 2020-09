USA: Demokraci za pakietem 2,2 bln USD na pomoc dla gospodarki

Nancy Pelosi, przewodnicząca Izby Reprezentantów USA, powiedziała w poniedziałek, że Demokraci przedstawili nowy, kompromisowy, projekt ustawy o pomocy dla gospodarki w wysokości 2,2 biliona dolarów.

Demokraci za funduszem 2,2 biliona dolarów na pomoc dla gospodarki



Nancy Pelosi, przewodnicząca Izby Reprezentantów USA, powiedziała w poniedziałek, że Demokraci przedstawili nowy, kompromisowy, projekt ustawy o pomocy dla gospodarki w wysokości 2,2 biliona dolarów.



Demokraci przedstawili w poniedziałek Kongresowi plan pomocy dla amerykańskiej gospodarki dotkniętej pandemią Covid-19 w wysokości 2,2 biliona dolarów, zmniejszając o ponad bilion swoją poprzednią propozycję, która nie została przyjęta przez Republikanów.



Demokraci zatwierdzili w maju w Izbie Reprezentantów, w której mają większość, pierwszą wersję planu pomocy, która w tamtym czasie wynosiła 3,4 biliona dolarów. Została jednak w Kongresie odrzucona przez Republikanów.



W głęboko podzielonym Kongresie, gdzie Republikanie dysponują większością, w przededniu wyborów prezydenckich i parlamentarnych 3 listopada, szanse na osiągnięcie porozumienia znacznie się zmniejszyły.



Ale, jak donosi Agencja Reutera ,przewodnicząca Izby Demokratycznej Nancy Pelosi i sekretarz skarbu Donalda Trumpa Steven Mnuchin wydają się gotowi do kolejnej rundy negocjacji.



Oboje rozmawiali krótko w poniedziałek wieczorem przez telefon po przedstawieniu nowego projektu Demokratów i „zgodzili się rozmawiać ponownie jutro rano”, powiedział zastępca szefa sztabu Demokratów, Drew Hammill.



Ten nowy plan „zapewnia środki absolutnie niezbędne dla ochrony życia, dochodów i naszej demokracji w nadchodzących miesiącach” - napisała Nancy Pelosi w oświadczeniu skierowanym do Demokratów po złożeniu projektu ustawy. „Obejmuje nowe fundusze na wsparcie szkół, małych firm, restauracji, teatrów, pracownikach linii lotniczych i innych” - stwierdziła.



Ten plan „jest propozycją dla Republikanów do negocjacji, aby odpowiedzieć na katastrofę zdrowotną i gospodarczą w naszym kraju” - podkreśliła.



Pod koniec marca, krótko po nagłym tąpnięciu amerykańskiej gospodarki dotkniętej pandemią, Republikanie i Demokraci niemal jednogłośnie przyjęli historyczny plan pomocy na kwotę 2,2 biliona dolarów.



Obejmował on fundusze dla małych i średnich przedsiębiorstw, moratorium na zapobieganie eksmisjom i 600 dolarów tygodniowej pomocy dla bezrobotnych, a do końca kwietnia został uzupełniony o kolejne 500 miliardów dolarów.