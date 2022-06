W poniedziałek Departament Skarbu opublikował wskazówki, w których przypomina, że nałożone na Rosję sankcje „zakazują obywatelom USA kupowania zarówno nowego jak i istniejącego już długu oraz akcji emitowanego przez spółki z Federacji Rosyjskiej“.

- Departament Skarbu wskazuje jasno, że obywatele USA mają zakaz dokonywania nowych inwestycji przynoszących korzyści Rosji, w tym w drodze zakupu na rynku wtórnym – powiedział Reutersowi we wtorek rzecznik resortu.

Wskazał, że jest to spójne z celem, którym jest zablokowanie dostępu Rosji do środków finansowych potrzebnych do kontynuacji wojny na Ukrainie.