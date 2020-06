USA: eksport i import w kwietniu najniższe od 10 lat

W kwietniu deficyt handlowy był najwyższy od ośmiu miesięcy po tym jak eksport i import rekordowo spadły w szczytowym momencie pandemii koronawirusa, informuje Associated Press.

Deficyt handlowy USA wzrósł w kwietniu do 49,4 mld USD i był największy od sierpnia, podał Departament Handlu. Eksport spadł w kwietniu o 20,5 proc. do 151,3 mld USD. Import spadł o 13,7 proc. do 200,7 mld USD. Eksport był najniższy od kwietnia 2010 roku, a import od lipca 2010 roku. Obroty handlowe, łączny eksport i import, spadły w kwietniu o 16,7 proc. w porównaniu z marcem i o 24,8 proc. w porównaniu z kwietniem 2019 roku.