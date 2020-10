USA grożą odwetem jeśli Unia Europejska nałoży cło na amerykański eksport

Światowa Organizacja Handlu (WTO) przyznała Unii Europejskiej prawo do nałożenia cła na import z USA wartości 4 mld USD za nielegalne subsydiowanie Boeinga. Waszyngton zagroził Unii odwetem, jeśli się na to zdecyduje, pisze AFP.

W październiku ubiegłego roku WTO przyznała USA prawo na nałożenie ceł na import z Unii Europejskiej za nielegalne subsydiowanie Airbusa. Waszyngton skorzystał z niego. Obecnie WTO przyznała Unii Europejskiej prawo do nałożenia ceł na import z USA za nielegalne wspieranie Boeinga. Robert Lighthizer, przedstawiciela USA ds. handlu ogłosił natychmiast, że Unia Europejska nie ma do tego podstaw prawnych. Wskazał, że naruszenie zasad polegające na stanowych ulgach podatkowych dla Boeinga zostało zniesione w kwietniu tego roku. Zapowiedział, że jeśli Unia Europejska zdecyduje się na nałożenie ceł, „zmusi to USA do odpowiedzi”. Decyzja WTO dotyczyła jednak tylko lat 2012-2015, a przedstawiciele Unii wskazują, że Amerykanom nie przeszkodziło wcześniej w nałożeniu ceł to, że produkcja objętego subsydiami samolotu A380 została już przerwana.