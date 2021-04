W lutym liczba wolnych miejsc pracy w USA wzrosła bardziej niż oczekiwano. Zatrudnienie poprawiło się wraz ze wzrostem popytu krajowego w wyniku przyspieszającego programu szczepień i dodatkowych bodźców fiskalnych, pisze Reuters.

Liczba nowych miejsc pracy w USA wzrosła w lutym o 268 tys. do 7,4 mln - wynika z opublikowanych we wtorek danych Departamentu Pracy. Zatrudnienie wzrosło z kolei o 273 tys. do 5,7 mln.