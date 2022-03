USA i sojusznicy powołały specjalną grupę do przejmowania majątków rosyjskich oligarchów

Szefowa resortu finansów USA Janet Yellen oraz amerykański prokurator generalny Merrick Garland zwołali w środę pierwsze zebranie grupy specjalnej REPO (Rosyjskie Elity, Pełnomocnicy i Oligarchowie), mającej koordynować wdrażanie i przestrzeganie sankcji wymierzonych w rosyjskich oligarchów po inwazji na Ukrainę rozpoczętej przez Moskwę 24 lutego.

Grupa będzie monitorować przestrzeganie kar nałożonych na 50 osób, wśród których znalazł się rosyjski prezydent Władimir Putin oraz minister spraw zagranicznych tego kraju Siergiej Ławrow. W skład zespołu poza USA weszli przedstawiciele Australii, Kanady, Niemiec, Włoch, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii oraz Komisji Europejskiej - poinformowała agencja Reutera.

REPO jest kolejną grupą powołaną do egzekwowania wymierzonych w rosyjskie elity sankcji. Na początku marca amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości ogłosiło powołanie specjalnej grupy śledczej KleptoCapture, której celem jest ściganie i aresztowanie "skorumpowanych rosyjskich oligarchów i każdego, kto łamie sankcje Waszyngtonu wobec Moskwy po inwazji na Ukrainę". W skład KleptoCapture weszli pracownicy wielu organów ścigania, w tym FBI, US Marshals Service, Secret Service, ministerstwa bezpieczeństwa narodowego czy US Postal Inspection Service.