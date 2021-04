Wskaźnik koniunktury wytwórczej dla regionu Filadelfii odnotował w kwietniu 2021 r. spadek, ale jego skala była niewielką w porównaniu z prognozą.

Dane opublikowane przez filadelfijski oddział Fed pokazały spadek indeksu z 51,8 do 50,2 pkt. To odczyt jednak lepszy od prognozy, która zakładała zniżkę wskaźnika do 41,8 pkt.