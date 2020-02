Oryginalne meble z części aut

Kilka lat temu Jacek Wyrębkiewicz, oglądając na Discovery program telewizyjny, natknął się na niecodzienny mebel wykonany z samochodu marki Chevrolet. Wtedy w jego głowie narodził się pomysł produkcji artykułów wnętrzarskich. Wraz z żoną doszli do wniosku, że taki rynek w Polsce prawie jeszcze nie istnieje. Wtedy postanowił całkowicie zmienić swoje życie zawodowe. Do tej pory zajmował się tworzeniem witryn internetowych i aplikacji, choć z wykształcenia jest inżynierem-mechanikiem. — Mój dotychczasowy tryb życia nie sprzyjał kondycji fizycznej. Po jedenastu latach spędzonych przed komputerem doszedłem do wniosku, że trzeba więcej się ruszać i żyć aktywnie — tłumaczy Jacek Wyrębkiewicz. Odważny początek Rzucił dotychczasową pracę i założył własną firmę. W ten sposób doszło do powstania marki Meble Samochodowe. Działalność zaczął nietypowo — nie mając żadnego produktu, postawił na reklamę swojego przedsięwzięcia. Na początku powstała strona internetowa i fanpage, gdzie wystawił zdjęcia podobnych produktów powstających za granicą. Chciał zobaczyć, jakie będzie zainteresowanie klientów. — Na początku...