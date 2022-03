USA: indeks podpisanych umów kupna domów znów pod kreską

Opracowywany przez National Association of Realtors (NAR) indeks w oszacowaniu na luty 2022 r. zniżkował o 4,1 proc. schodząc do najniższego poziomu od niemal dwóch lat. Tymczasem mediana prognoz zakładała wzrosty o 1,6 proc. Wynik za styczeń został zweryfikowany do -5,8 proc. z -5,7 proc. poprzednio.

Wśród głównych przyczyn spadku wymienia się postępującą zniżkę „zapasów” domów wystawianych na sprzedaż. Przyszłość nie zapowiada się niestety lepiej, gdyż rynek będzie musiał mierzyć się z kolejnym ograniczeniem, rosnącymi kosztami kredytów.

Według szacunków NAR wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych i utrzymująca się aprecjacja cen spowodowały wzrost spłat kredytów hipotecznych o 28 proc. od lutego ubiegłego roku.