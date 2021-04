Prawie 75 proc. indywidualnych inwestorów w USA uważa, że na rynku akcji jest „pełna lub częściowa” bańka spekulacyjna, a 61 proc. deklaruje „byczy” nastrój, wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez E*Trade Financial.

Przekonanie o bańce spekulacyjnej jest o 3 pkt. procentowe wyższe niż było w poprzednim kwartale, a odsetek inwestorów oczekujących dalszych wzrostów rynku wrócił do poziomu sprzed pandemii.

- Optymizm wzrósł kiedy rynek wspiął się rekordowo wysoko, nastąpił postęp szczepień, kontynuacja stymulacji, a szacunki wyników są wysokie – powiedział Mike Loewengart, dyrektor ds. strategii inwestycyjnej w E*Trade Financial.

Utrzymujące się „bycze” nastroje inwestorów indywidualnych, którzy przez ostatnie 12 miesięcy średnio wydawali dziennie na akcje 1,2 mld USD, wywołują obawy niektórych analityków. Wskazują na niebezpieczeństwo dla rynku wynikające z ewentualnej zmiany sentymentów. Podkreślają, że alokacja akcji należących do gospodarstw domowych prawdopodobnie sięgnęła 40 proc. w kwietniu, co przekracza poziom z okresu bańki dotkomów i stanowi największy odsetek od początku lat 50. XX wieku.

Przeprowadzone przez E*Trade badanie ok. 1 tys. inwestorów indywidualnych, posiadających co najmniej 10 tys. USD na rachunku inwestycyjnym, pokazało także, że prawie połowa jest przekonana o poprawie stanu amerykańskiej gospodarki. To 15 pkt. procentowych więcej niż kwartał temu.