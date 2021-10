We wrześniu 2021 r. ceny konsumenckie (inflacja CPI) odnotowały 0,4-proc. wzrost w ujęciu miesięcznym i 5,4-proc. licząc rok do roku, wynika z danych zaprezentowanych przez Bureau of Labor Statistics. Wskazuje to na utrzymanie się wysokiej presji inflacyjnej w największej gospodarce na świecie.

Adobe Stock