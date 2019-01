USA: Izba Reprezentantów przegłosowała dwie ustawy budżetowe

Amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała w czwartek dwie ustawy budżetowe, których celem jest zakończenie częściowego zawieszenia rządu federalnego. W ustawach nie przewidziano 5 mld dolarów na budowę muru na granicy z Meksykiem, czego domaga się prezydent USA Donald Trump.

Shutdown, czyli częściowe zawieszenie rządu federalnego w USA trwa od 22 grudnia. Wówczas to Senat nie zdołał zagłosować nad prowizorium budżetowym, bowiem Republikanie nie mieli szans na przeforsowanie ustawy przewidującej środki na budowę muru. Do przyjęcia ustawy budżetowej wymagana jest kwalifikowana większość, przynajmniej 60 głosów w Senacie, podczas gdy Partia Republikańska w izbie wyższej miała przewagę zaledwie dwóch głosów.



Wcześniej ustawa przewidująca środki na budowę muru została przegłosowana w Izbie Reprezentantów głosami Republikanów, którzy mieli w niej przewagę.



W czwartek w południe czasu amerykańskiego amerykański Kongres rozpoczął nową, 116. kadencję. Obecnie w Izbie Reprezentantów przewagę mają Demokraci (235-199), dzięki czemu mogli oni przegłosowac ustawy, nie przewidujące funduszy na mur graniczny. Przegłosowanie takich ustaw zapowiadała nowa przewodnicząca Izby Nancy Pelosi, która oświadczyła, że nie ma argumentów mogących ją przekonać do zmiany stanowiska w sprawie muru.



Jedna z zatwierdzonych ustaw, dotycząca bezpieczeństwa wewnętrznego, gwarantuje tymczasowo środki do 8 lutego na dotychczasowym poziomie. Zakłada ona przeznaczenie 1,3 mld dolarów na zapewnienie bezpieczeństwa na granicy USA z Meksykiem oraz 300 mln dolarów na finansowanie innych przedsięwzięć z tego zakresu.



Druga ustawa zapewnia finansowanie do 30 września, czyli do końca roku podatkowego w USA, wszystkich zawieszonych 22 grudnia instytucji rządowych.



Ustawy teraz trafią do Senatu, w której przewagę mają Republikanie (53-47).



Jak piszą agencje, przed czwartkowym głosowaniem doradcy finansowi Donalda Trumpa doradzali mu zawetowanie ustaw. Prezydent na piątek zaprosił ponownie przywódców Partii Demokratycznej i Republikańskiej na spotkanie w celu omówienia możliwości wyjścia z impasu.