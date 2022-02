USA już wprowadziły sankcje na Rosję, we wtorek mają to zrobić UE i Wlk. Brytania

W poniedziałek wieczorem prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie zakazujące handlu i inwestowania w samozwańczych "republikach ludowych" w ukraińskim Donbasie. Dokument zabrania obywatelom i zarejestrowanym w USA podmiotom angażowania się w jakiekolwiek transakcje finansowe z separatystycznymi republikami oraz prowadzenia z nimi wymiany handlowej.

Decyzja amerykańskiego przywódcy była odpowiedzią na podpisanie przez prezydenta Rosji Władimira Putina w poniedziałek dekretu o uznaniu niepodległości tzw. Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁGR) Republiki Ludowej, powołanych przez prorosyjskich separatystów na zajmowanych przez nich terenach ukraińskiego Donbasu.

Dodatkowo rozporządzenie Bidena pozwala na objęcie sankcjami jakichkolwiek osób działających na terenie parapaństw, ich przywódców i urzędników, a także osób łamiących nałożone przez USA ograniczenia lub z nimi powiązanych.

Biały Dom zapowiedział wcześniej, że wprowadzone rozporządzeniem obostrzenia nie wyczerpią odpowiedzi USA na uznanie przez Rosję niepodległości tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Kolejne kroki zostaną podjęte we wtorek w koordynacji z sojusznikami, choć na razie nie jest jasne, czego będą dotyczyć.

Wysoki rangą przedstawiciel administracji zasugerował jednak w poniedziałek - nie mówiąc tego wprost - że uznanie donbaskich "republik" i wkroczenie na ich teren rosyjskich wojsk prawdopodobnie nie uruchomi serii dotkliwych sankcji finansowych, które USA zapowiadały w razie "dalszej agresji" Rosji przeciwko Ukrainie. Sankcje były jednym z tematów rozmów, które Biden przeprowadził w poniedziałek m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, oraz przywódcami Francji i Niemiec, Emmanuelem Macronem i Olafem Scholzem.

We wtorek na rozpoczynającym się o godz. 16 spotkaniu szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej powinna zapaść decyzja o przyjęciu sankcji wobec Rosji po uznaniu przez nią niepodległości separatystycznych republik w ukraińskim Donbasie - przekazało PAP unijne źródło dyplomatyczne.

Według informacji PAP opcją minimum unijnych restrykcji będą sankcje nałożone na konkretne osoby odpowiedzialne za uznanie DRL i ŁRL przez Moskwę oraz zamrożenie stosunków gospodarczych z obiema "republikami". "Na stole jest też kwestia poszerzenia sankcji gospodarczych, ale część krajów sprzeciwia się temu. Wskazują, że mogło by to doprowadzić do eskalacji stosunków z Rosją" – przekazało PAP unijne źródło. Dodało, że jeżeli polityczna decyzja w sprawie sankcji zapadnie jeszcze we wtorek, ich przyjęcie w Brukseli będzie już formalnością.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiedział we wtorek rano, po posiedzeniu rządu, że Wielka Brytania w trybie natychmiastowym nałoży sankcje, a ich szczegóły zostaną ogłoszone jeszcze tego samego dnia w Izbie Gmin. Johnson wyjaśnił, że wśród restrykcji znajdą się sankcje "przeciwko samej Rosji, wymierzone w rosyjskie interesy gospodarcze tak mocno, jak to tylko możliwe" i uderzające w "interesy gospodarcze, które wspierały rosyjską machinę wojenną". Brytyjski premier dodał, że będzie to "pierwsza fala" sankcji, a dalsze środki mogą zostać nałożone w przypadku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Japonia będzie uważnie przyglądać się rozwojowi sytuacji na Ukrainie i wspólnie z innymi krajami grupy G7 oraz społecznością międzynarodową pracować nad skoordynowaną odpowiedzią, w tym "silnymi sankcjami" – oświadczył we wtorek premier Japonii Fumio Kishida.