USA: liczba rozpoczętych budów domów najniższa od roku

Rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych dopada zadyszka, prokurowana między innymi rosnącymi kosztami kredytów hipotecznych. Według najnowszych danych liczba rozpoczętych budów domów spadłą w maju do najniższego poziomu od roku, zaś wydanych pozwoleń na budowę była najmniejsza od września 2021 r.

Rządowe dane pokazały, że w maju 2022 r. liczba rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych zmniejszyła się o 14,4 proc. w ujęciu rocznym do 1,549 mln jednostek. To wynik zdecydowanie słabszy od oczekiwań rynku. Spodziewano się bowiem wyniku na poziomie 1,69 mln. W górę zrewidowano natomiast odczyt za kwiecień do 1,81 mln, co jest najwyższą wartością od 2006 r.