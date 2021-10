Liczba Amerykanów ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy spadła w zeszłym tygodniu do pandemicznego minimum. To kolejny pozytywny sygnał dotyczący siły ożywienia gospodarczego.

Liczba wniosków o zasiłki dla bezrobotnych spadła tydzień do tygodnia z 291 do 281 tys. - wynika z danych Departamentu Pracy. To najniższy odczyt od połowy marca 2020 roku.