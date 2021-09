Liczba złożonych po raz pierwszy wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w USA spadły w ubiegłym tygodniu do nowego pandemicznego minimum.

Jak wynika z danych Departamentu Pracy, w tygodniu zakończonym 28 sierpnia liczba składanych po raz pierwszy wniosków o zasiłki dla bezrobotnych spadła z 354 do 340 tys. To najniższa liczba od początku pandemii. Analitycy spodziewali się spadku do 345 tys.