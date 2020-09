Majątek netto amerykańskich gospodarstw domowych przekroczył w drugim kwartale poziom sprzed pandemii, a jego wzrost w tym okresie był rekordowy, poinformował Fed w poniedziałek.

Majątek netto gospodarstw domowych w USA wzrósł w drugim kwartale o 7,6 bln USD, czyli 6,8 proc., do 119 bln USD, wyliczył bank centralny USA. Wartość posiadanych przez nie akcji wrosła o 5,7 bln USD w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wartość nieruchomości wzrosła o ok. 458 mld USD.

Wielu Amerykanów nie było beneficjentami tych wzrostów. Z badania Gallupa z czerwca 2020 roku wynika, że ok. 45 proc. Amerykanów nie posiada akcji, a ok. jedna trzecia nie ma nieruchomości mieszkaniowych.

Z podanych przez Fed danych wynika także, że dług firm wzrósł w drugim kwartale o 594,6 mld USD w porównaniu z pierwszym, czyli o 14 proc. w ujęciu zannualizowanym i wynosił 17,6 bln USD. Dług federalny wzrósł w tym samym okresie o 2,9 bln USD, czyli o 58,9 proc. w ujęciu zannualizowanym, do 22,5 bln USD. Z drugiej strony, kredyt konsumencki, bez uwzględniania długu hipotecznego, spadł w drugim kwartale o 69 mld USD. To jego pierwsza zniżka od co najmniej 4 lat. Na każdego dolara długu zaciągniętego przez gospodarstwo domowe przypada 1,09 USD długu firm. To najwyższa taka relacja od 1989 roku.