USA: McDonald's podwyższa pensję, by przyciągnąć pracowników

Sieć restauracji fast food ogłosiła w czwartek 10-procentową podwyżkę średniej stawki godzinowej w prawie 660 lokalach w USA. Firma chce w ten sposób przyciągnąć pracowników, pisze Reuters.

Podwyżka będzie dotyczyć jedynie 660 restauracji w USA zarządzanych bezpośrednio przez McDonald’s. W całym kraju jest jeszcze ok. 13 tys. innych lokali, jednak należą one do franczyzobiorców, którzy mają decydujący wpływ na kształtowanie wynagrodzeń.

McDonald's poinformował, że ponad 36,5 tys. pracowników restauracji otrzyma podwyżki w ciągu najbliższych kilku tygodni. Szeregowi pracownicy zarobią od 11 do 17 USD za godzinę, a kierownicy zmian od 15 do 20 USD za godzinę.

Firma chce zatrudnić 10 tys. nowych pracowników w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Spodziewa się, że średnie wynagrodzenie godzinowe we wszystkich należących do niej restauracjach do 2024 roku wyniesie 15 USD.

Lokale gastronomiczne w USA w wyniku pandemii zwolniły miliony pracowników. Część z nich znalazła już pracę w innych branżach, a część pobierając zasiłki ma niewiele niższe dochody niż pracując w restauracji. Podwyżki mają zachęcić te osoby do powrotu w momencie, gdy branża ma szansę na odrodzenie po zniesieniu obostrzeń.