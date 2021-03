Zakłócenie międzynarodowej wymiany dóbr i usług przez pandemię spowodował, że deficyt USA na rachunku obrotów bieżących (C/A) wzrósł w 2020 roku aż o 34,8 proc., informuje Reuters.

Departament Handlu podał, że deficyt C/A wzrósł w ubiegłym roku do 647,2 mld USD. Jest najwyższy od 2008 roku. Sięgnął aż 3,1 proc. PKB USA w ubiegłym roku, także najwięcej od 12 lat. W 2019 roku stanowił 2,2 proc. PKB.

Eksport dóbr i usług oraz dochody napływające od rezydentów zagranicznych spadły o 578,3 mld USD do 3,23 bln USD w 2020 roku, podał Departament Handlu. Import dóbr i usług oraz dochody płynące do zagranicznych rezydentów spadły o 411,3 mld USD do 3,87 bln USD.

Reuters informuje, że deficyt handlowy USA wzrósł w ubiegłym roku o 18 proc. do 681,7 mld USD.