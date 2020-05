USA: mieszane dane o inflacji CPI

USA: bezrobocie najniższe od niemal 50 lat

We wrześniu 2019 r. stopa bezrobocia w amerykańskiej gospodarce wyniosła 3,5 proc., wynika z danych Departamentu Pracy. To wynik lepszy od mediany projekcji ekonomistów rzędu 3,7 proc. wobec 3,7 proc. w sierpniu. To najniższy poziom wskaźnika od grudnia 1969 r.