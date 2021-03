Liczba osób, które wystąpiły o zasiłek dla bezrobotnych, spadła w ubiegłym tygodniu dużo mocniej niż oczekiwano.

Departament Pracy poinformował, że w tygodniu zakończonym 20 marca liczba tzw. nowych bezrobotnych spadła do 684 tys. To jej pierwsza zniżka poniżej 700 tys. od początku pandemii. Rynek oczekiwał spadku do 730 tys. z 770 tys. tydzień wcześniej.