USA: największy wzrost liczby wiertni od stycznia

W tym tygodniu firmy naftowe w USA uruchomiły 11 kolejnych wiertni na złożach łupkowych, najwięcej od czasu kiedy spadki cen spowodowały bezprecedensową redukcję odwiertów.

Stabilizacja cen ropy powyżej 40 USD spowodowała, że liczba wiertni wzrosła w tym tygodniu o 11 do 183, poinformował Baker Hughes Co. Pomimo wyraźnego wzrostu, aktywność poszukiwaczy węglowodorów jest najniższa od początku boomu łupkowego ponad dekadę temu. Halliburton Co., największa firma świadcząca usługi hydrokrakowania, oczekuje jednak poprawy sytuacji.