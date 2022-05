Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W finalnym oszacowaniu indeks nastrojów amerykańskich konsumentów w maju 2022 r. spadł do 58,4 pkt, podał opracowujący go Uniwersytet Michigan. To najniższy wynik od ponad 10 lat.

Odczyt jest gorszy od wstępnego obliczenia, które mówiło o spadku do 59,1 pkt z 65,2 pkt miesiąc wcześniej.