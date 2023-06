USA: ograniczona podaż uderza w sprzedaż istniejących domów

Chet Strange/Bloomberg

Opracowywany przez National Association of Realtors wskaźnik określający zmianę liczby podpisywanych umów na zakup wcześniej posiadanych domów spadł w maju 2023 r. o 2,7 proc. do 76,5 pkt. To wynik znacznie gorszy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała odbicie o 0,2 proc. po spadku o 0,4 proc. w kwietniu (dane zostały skorygowane z 0 proc. pierwotnego oszacowania).

Jak podkreśla Bloomberg, rynek odsprzedaży nadal boryka się z trudnościami, ponieważ wysokie koszty finansowania zewnętrznego i niska podaż wpływają na sprzedaż. Wielu właścicieli domów, którzy w przeszłości zablokowali niższe oprocentowanie kredytów hipotecznych, niechętnie się przeprowadza, co zwiększa ograniczenia inwentaryzacyjne, które popychają wielu kupujących na rynek nowych domów i wpływają na utrzymywanie się niskiej sprzedaży istniejących domów.