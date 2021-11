Indeks ISM dla sektora usług wzrósł z 61,9 pkt we wrześniu do 66,7 pkt w październiku. To najlepszy wynik od 1997 roku, gdy zaczęto prowadzić badania. Analitycy spodziewali się znacznie mniejszego wzrostu - zaledwie o 0,1 p.p. do 62 pkt., pisze Reuters.

Indeks aktywności biznesowej wzrósł miesiąc do miesiąca z 62,3 do 69,8 pkt, zaś indeks zatrudnienia spadł z 53 do 51,6 pkt. W przypadku drugiego ze wskaźników to trzeci miesięczny spadek z rzędu.