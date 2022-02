USA: pierwszy spadek oczekiwań inflacyjnych od 15 miesięcy

Amerykańscy konsumenci obniżyli swoje oczekiwania co to tego jak mocno wzrosną ceny w krótkim i średnim terminie, informuje Reuters.

Badanie przeprowadzone przez Fed pokazało pierwszy spadek oczekiwań inflacyjnych od października 2020 roku. Mediana oczekiwanej inflacji za rok spadła w styczniu do 5,8 proc. z 6,0 proc. w grudniu. Oczekiwania dotyczące inflacji za trzy lata spadły w styczniu do 3,5 proc. z 4,0 proc. w grudniu. To największy miesięczny spadek oczekiwań od rozpoczęcia badań w 2013 roku.