USA: prawie 3,3 mln nowych bezrobotnych

Tym samym przebity został z nawiązką poprzedni rekord obowiązujący od 1982 r. na poziomie 695 tys.

Zwyżce przewodził stan Kalifornia, gdzie zgłoszono 129 tys. nowych wniosków.

US jobless claims soar to record 3.3mln, more than quadruple the previous record set in 1982, amid a widespread economic shutdown caused by the coronavirus. pic.twitter.com/Ww4oqNptvN