Ceny eksportu w USA wzrosły w lipcu o 1,3 proc. Miesiąc wcześniej było to 1,1 proc. Z kolei dynamika wzrostu cen importu spadła z 1,1 proc. w czerwcu do 0,3 proc. w lipcu.

Analitycy oczekiwali wzrostu cen eksportu o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca, a cen importu o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym.

Wzrost cen eksportu bez towarów rolniczych przyspieszył z 1,1 proc. w czerwcu do 1,6 proc. w lipcu. Importowane paliwa zdrożały o 2,9 proc. miesiąc do miesiąca, jednak dynamika wzrostu cen z ich wyłączeniem spowolniła z 0,7 proc. w czerwcu do 0 proc. w lipcu.